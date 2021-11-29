Эксперт центра Чумакова Чернов счёл вероятной более активную передачу омикрон-штамма

Директор по развитию Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Константин Чернов заявил, что предпосылки к более активному распространению штамма коронавируса "омикрон" есть, однако непонятно, как именно новый вариант будет развиваться.

"Теоретически те мутации, которые в нём существуют, говорят о большей заразности этого штамма. Как он будет выглядеть клинически, пока что непонятно", — сказал Чернов в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметил эксперт, предпосылки к более активному распространению нового варианта коронавирусной инфекции есть. Однако, добавил он, как штамм будет вести себя на самом деле, пока не известно.

Ранее в ВОЗ назвали высоким риск распространения омикрон-штамма ковида. Как уточняют в организации, речь идёт о вероятности передачи нового варианта коронавирусной инфекции на глобальном уровне.