Омикрон наступает: Какова ситуация с новейшим опасным штаммом коронавируса Страны закрывают границы, отменяют авиарейсы, и тем не менее новые и новые случаи продолжают всплывать. 28 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Судя по греческому алфавиту, этот штамм должен называться N ("ню"), но в ВОЗ решили, что люди будут путать это наименование с английским словом new ("новый"). После N стоит буква "кси" (Xi), и с ней опять незадача: дело в том, что Xi — довольно известное китайское имя. К примеру, глава КНР Си Цзиньпин в англоязычной прессе фигурирует как Xi Jinping. Поэтому пришлось эти две буквы пропустить и взять O — "омикрон".

И пока во Всемирной организации здравоохранения обсуждали этот чрезвычайно важный вопрос, вирус благополучно летал — и наверняка продолжает летать — из страны в страну. По состоянию на воскресенье, 28 ноября, мы имеем следующее.

Куда уже добрался "омикрон"

По заявлению Правительства Ботсваны, впервые этот штамм выявлен именно в этой стране, притом у четверых полностью вакцинированных людей.

Есть 77 подтверждённых случаев "омикрона" в южноафриканской провинции Гаутенг. Ещё сотни образцов в обработке.

61 человек в Нидерландах на днях привёз ковид из ЮАР. У некоторых подозревают "омикрон", но пока это доподлинно неизвестно.

Два подтверждённых случая "омикрона" в Германии. Заболевшие приехали из ЮАР.

Два человека заразились "омикроном" в Великобритании. Оба случая связаны с поездками на юг Африки. Страна приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини. Кроме того, въезд запрещён для тех, кто был в этих странах за последние 10 дней. Впрочем, это не касается британских граждан и обладателей видов на жительство.

Один подтверждённый случай "омикрона" в Израиле. Женщина вернулась из Малави. Ещё семь пациентов под подозрением. Надо сказать, что эта страна первой среагировала на появление штамма — закрыла въезд для иностранцев на две недели. При этом для самих израильтян условия въезда ужесточили: привитым до сих пор достаточно было сдать ПЦР и подождать несколько часов отрицательного результата, теперь придётся сидеть на карантине трое суток, а потом сдавать тест ещё раз. Непривитым и вовсе полагается изоляция на целую неделю.

Предполагается заражение "омикроном" одного человека в Австрии, результаты исследования ожидают через несколько дней. Страна закрыла авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Мозамбиком, Зимбабве, Намибией и Эсватини.

Подтверждено заражение "омикроном" мужчины в Италии. Он приехал из Мозамбика. Его родственников поместили в изоляцию. Итальянский Минздрав запретил въезд в страну людей, которые за последние 14 дней были хотя бы в одной из семи африканских стран, где выявили этот штамм.

"Омикрон" выявлен у женщины в Чехии. Сообщается, что она приехала из Намибии, но по пути домой побывала также в ЮАР и Объединённых Арабских Эмиратах (а именно в Дубае). Интересно, что она вакцинирована. По опубликованным данным, болезнь у неё протекает легко.

Заражена "омикроном" жительница Бельгии. Недавно вернулась из Египта. Не привита.

Омикрон найден у двоих человек в Гонконге. Страна запретила въезд из восьми государств Африки.

Два подтверждённых случая "омикрона" в Австралии. Ещё 12 человек в больнице на карантине. Все приехали из ЮАР. 260 пассажиров того же рейса направлены в государственный карантинный центр.

Россия ограничила въезд из Гонконга, ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании и Эсватини. Пока случаев "омикрона" в нашей стране не выявлено.

Чем отличается "омикрон"?

Как рассказала глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, этот штамм проявляет себя несколько необычно: потери обоняния и вкуса не наблюдается, но люди жалуются на ощущение сильной усталости и разбитости. По словам врача, у одного шестилетнего пациента положительный результат ПЦР-теста сопровождался только повышенной температурой и учащённым пульсом. В целом, по мнению медика, "омикрон" протекает сравнительно легко, но при этом чрезвычайно заразен. Она также подчеркнула, что у пожилых людей этот штамм может вызвать очень серьёзные симптомы.

Британский эпидемиолог, главный медицинский советник Правительства Великобритании, профессор Кристофер Уитти заявил, что считает "дельту" гораздо опаснее "омикрона". Его коллега, профессор Оксфордского университета Джон Белл, в свою очередь, полагает, что "омикрон" может оказаться намного заразнее всех ранее известных штаммов, но при этом проявляться лишь насморком и головными болями. Он выразил уверенность, что привитые с этим штаммом в больницу не попадут.

Авторы Адель Романенкова