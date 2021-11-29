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Врач назвала два ранних признака онкологии, которые заметны на руках

Увидев их, лучше сразу обратиться к доктору и не откладывать — иначе последствия могут быть слишком серьёзными.

29 ноября, 08:33

Фото © Shutterstock

Медицинские специалисты выяснили, что по рукам человека можно определить, есть ли у него проблемы со здоровьем или нет. Для этого следует обратить внимание на состояние пальцев и ногтей — отёчные пальцы вкупе с гладкой и выпуклой формой ногтей могут указать на онкологию. В таком случае лучше сразу записаться на приём в больницу.

Своих зарубежных коллег поддержала и врач-терапевт Анна Землянухина, которая призналась, что старые профессора давно говорили о важности состояния рук в диагностике. К тревожным симптомам также можно отнести отсутствие аппетита, отвращение к мясу, бледность, усталость и лёгкую температуру, пишет 5-tv.ru.

Фото © Twitter / HuseinAlsenafi

Фото © Twitter / HuseinAlsenafi

Эти показатели часто проявляются при онкологии, но и, заметив их, не стоит впадать в отчаяние. По словам терапевта, такие же симптомы проявляются и при болезни лёгких, и при многих других. Заметив у себя эти признаки, лучше сразу обратиться к врачу, чтобы не доводить состояние до критического.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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