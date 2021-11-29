Валерия призналась, что хотела выйти замуж за Скляра

Российская певица Валерия сделала неожиданное признание о том, в кого была влюблена в юности. Оказалось, она хотела завести семью с актёром Игорем Скляром, исполнителем советского хита "Комарово".

Именно эта песня в исполнении Наташи Королевой и её сына Архипа Галушко и окунула Валерию в ностальгию. Случилось это на шоу "Две звезды. Отцы и дети" в эфире Первого канала.

"Эту песню мы все любили с детства. Сейчас будет лирическое отступление. В Игоря Скляра я была влюблена с детства и собиралась за него замуж. Но недолго. Недавно сказала ему об этом", — призналась Валерия.

Певица была замужем трижды. Первым супругом был музыкант Леонид Ярошевский. Во втором браке — с продюсером Александром Шульгиным — у артистки родилось трое детей: сыновья Артемий и Арсений, а также дочь Анна. Но дети брак не спасли. Уже 17 лет она счастлива с продюсером Иосифом Пригожиным.