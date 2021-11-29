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Валерия призналась, что хотела выйти замуж за Скляра

Певица вот уже 17 лет счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным.

29 ноября, 01:26
<p>Фото © Instagram<a href="https://www.youtube.com/watch?v=63hsUUNDlk8" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>/ <a href="https://www.instagram.com/p/CWEXpjmBAr2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">valeriya</a></p>

Фото © Instagram / valeriya

Российская певица Валерия сделала неожиданное признание о том, в кого была влюблена в юности. Оказалось, она хотела завести семью с актёром Игорем Скляром, исполнителем советского хита "Комарово".

Именно эта песня в исполнении Наташи Королевой и её сына Архипа Галушко и окунула Валерию в ностальгию. Случилось это на шоу "Две звезды. Отцы и дети" в эфире Первого канала.

"Эту песню мы все любили с детства. Сейчас будет лирическое отступление. В Игоря Скляра я была влюблена с детства и собиралась за него замуж. Но недолго. Недавно сказала ему об этом", — призналась Валерия.

Певица была замужем трижды. Первым супругом был музыкант Леонид Ярошевский. Во втором браке — с продюсером Александром Шульгиным — у артистки родилось трое детей: сыновья Артемий и Арсений, а также дочь Анна. Но дети брак не спасли. Уже 17 лет она счастлива с продюсером Иосифом Пригожиным.

"Плачу от радости". Валерия в Новый год стала бабушкой

"Плачу от радости". Валерия в Новый год стала бабушкой

А ранее Лайф рассказывал, что Пригожин не узнал Валерию, когда ему показали её фото без макияжа. Несмотря на то что сама певица отчасти подтвердила подлинность скандальных снимков, переубедить своего мужа и продюсера она так и не смогла.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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