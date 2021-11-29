PR-директор Гогена Солнцева ответила на обвинения шоумена в сливе и провокациях. Видео © LIFE

Пиар-директор певца и шоумена Гогена Солнцева Диана Бичарова заявила, что восьмилетняя дружба с шоуменом была основана на её душевном отношении и преданной дружбе. Теперь же на всю Россию, по словам женщины, Солнцев назвал её грязным словом на букву "ш" и мошенницей. В связи с публичностью оскорбления Бичарова расценивает это как урон своей репутации и даже заявила о намерении подать на знаменитость в суд.

"Мы с адвокатом думаем даже подать в суд... Гоген не объяснил своего поступка, почему он назвал меня ужасным словом, почему он сообщил в СМИ, что я взяла какие-то деньги, хотя я на безвозмездной основе всегда ему помогала, ни о каких деньгах вообще не шла речь", — рассказала Лайфу пиар-директор Гогена Солнцева Диана Бичарова.

Правда, по словам пиар-директора, накал эмоций уже спал и она хочет дать Гогену Солнцеву шанс объясниться. Бичарова ждёт, что певец позвонит и они поговорят. Она на самом деле жаждет извинений от звезды.

"Люди, которые меня знают, они очень много звонят, спрашивают, много писем. Я не даю никаких комментариев. Я не хочу, чтоб люди думали, что я взяла какие-то там деньги, три миллиона, о которых он заявил в прессе. Естественно, никаких денег не был, вообще не было", — заявила в беседе с Лайфом Бичарова.

Относительно Моргенштерна, который якобы должен был выступить на свадьбе, пиар-директор сообщила, что шоу от пародиста было подарком друзей, поэтому ни о каких украденных ею гонорарах и речи быть не может. Якобы даже свадебный бюджет в десять миллионов — это всё миф, всё было оформлено бартером. Собеседница Лайфа рассказала, что с момента обвинений Гогена в том, что именно она слила информацию его бывшей жене про место и дату церемонии, они не общаются.