Премьер Латвии Кариньш призвал дать сигнал Москве о "последствиях эскалации"

Члены Евросоюза и страны – участницы НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе её ожидают последствия. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень чёткие последствия", — сказал Кариньш на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он уверен, что сейчас в ЕС одновременно наблюдается сразу несколько гибридных угроз. Одна из них — миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, вторая — это концентрация российских войск у границ Украины.