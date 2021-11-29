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Премьер Латвии Кариньш призвал дать сигнал Москве о "последствиях эскалации"

Политик уверен, что сейчас Европейский союз столкнулся с несколькими гибридными угрозами одновременно.

28 ноября, 21:26
<p>Кришьянис Кариньш. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%88,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kri%C5%A1j%C4%81nis_Kari%C5%86%C5%A1_2019_(cropped)2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Кришьянис Кариньш. Фото © Wikipedia

Члены Евросоюза и страны – участницы НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе её ожидают последствия. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень чёткие последствия", сказал Кариньш на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он уверен, что сейчас в ЕС одновременно наблюдается сразу несколько гибридных угроз. Одна из них — миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, вторая — это концентрация российских войск у границ Украины.

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Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не вынашивает планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в эту страну. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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