Премьер Латвии Кариньш призвал дать сигнал Москве о "последствиях эскалации"
Политик уверен, что сейчас Европейский союз столкнулся с несколькими гибридными угрозами одновременно.
Кришьянис Кариньш. Фото © Wikipedia
Члены Евросоюза и страны – участницы НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе её ожидают последствия. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
"Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень чёткие последствия", — сказал Кариньш на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он уверен, что сейчас в ЕС одновременно наблюдается сразу несколько гибридных угроз. Одна из них — миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, вторая — это концентрация российских войск у границ Украины.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не вынашивает планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в эту страну. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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