В России за сутки выявили 33 860 новых случаев ковида

За сутки в России выявили 33 860 новых случаев коронавируса, зафиксировано также 1209 летальных исходов, а полностью выздоровело 27 700 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего инфицированных выявлено в Москве (+3434 за сутки), Подмосковье (+2236), Петербурге (+2181), в Самарской (+941) и Воронежской (+751) областях. Ситуация в остальных регионах выглядит так:

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