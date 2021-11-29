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В России за сутки выявили 33 860 новых случаев ковида

Больше всего заболевших в Москве, Подмосковье, Петербурге, в Самарской и Воронежской областях.

29 ноября, 08:42
<p>Фото © ТАСС / Артур Новосильцев</p>

Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

За сутки в России выявили 33 860 новых случаев коронавируса, зафиксировано также 1209 летальных исходов, а полностью выздоровело 27 700 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего инфицированных выявлено в Москве (+3434 за сутки), Подмосковье (+2236), Петербурге (+2181), в Самарской (+941) и Воронежской (+751) областях. Ситуация в остальных регионах выглядит так:

Фото © стопкоронавирус.рф

Фото © стопкоронавирус.рф

Всего же с начала эпидемии в стране выявлено 9 604 233 заражённых, за весь период умерло 273 964 человека, а выздоровело 8 295 811.

Омикрон наступает: Какова ситуация с новейшим опасным штаммом коронавируса

Омикрон наступает: Какова ситуация с новейшим опасным штаммом коронавируса

При этом пандемия ковида далека от завершения: ВОЗ беспокоит новый штамм, названный греческой буквой "омикрон". В организации уже заявили о риске заражения этим вариантом для уже переболевших, а также о том, что вероятность последующего распространения омикрон-штамма на глобальном уровне высока.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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