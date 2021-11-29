В ВОЗ заявили о риске заражения штаммом "омикрон" для уже переболевших ковидом

У людей, ранее переболевших коронавирусом, может быть повышенный риск заражения новым штаммом CoViD-19 "омикрон". Об этом свидетельствуют предварительные данные, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Там отметили, что более подробная информация будет доступна "в ближайшие дни и недели". В организации также уточнили, что используемые сейчас ПЦР-тесты могут выявлять инфицирование новым штаммом.