В ВОЗ заявили о риске заражения штаммом "омикрон" для уже переболевших ковидом
В организации также подтвердили, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.
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У людей, ранее переболевших коронавирусом, может быть повышенный риск заражения новым штаммом CoViD-19 "омикрон". Об этом свидетельствуют предварительные данные, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Там отметили, что более подробная информация будет доступна "в ближайшие дни и недели". В организации также уточнили, что используемые сейчас ПЦР-тесты могут выявлять инфицирование новым штаммом.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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