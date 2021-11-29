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Специалист "Роскачества" Котельникова рассказала об опасности прошлогоднего картофеля

Разовое употребление такого овоща едва ли навредит здоровью, но если есть его регулярно, то "последствия будут плачевными".

29 ноября, 04:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В картофеле прошлогоднего урожая могут содержаться различные токсины, негативно влияющие на человеческий организм. Как говорит начальник департамента исследований "Роскачества" Лилия Котельникова, чтобы этого избежать, овощи нужно тщательно выбирать: клубни должны быть целые и ровные, без тёмных и зелёных пятен. Если эти признаки имеются — в корнеплодах содержится соланин, который в больших количествах обладает токсическим действием.

"Для того чтобы отравиться соланином, необходимо съесть несколько килограммов незрелого неочищенного картофеля или ботвы без предварительной варки", — отмечает Лилия Котельникова в беседе с агентством "Прайм".

Чтобы концентрация солонина уменьшилась, картошку следует тщательно вымыть, очистить от зелёных пятен и наростов, а после подвергнуть термообработке. Котельникова также предупреждает, что в грунтовых овощах помимо прочего могут содержаться и нитраты.

"Если вы с опасением относитесь к нитратам, то перед варкой или жаркой картофеля оставьте очищенные клубни на 30 минут в воде и дважды её поменяйте. Конечно, это приведёт к потере крахмала, но и нитраты значительно снизятся", — говорит специалист.

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А ранее Лайф писал, что диетолог рассказал об удивительных свойствах редиса. Однако этот хрустящий овощ подходит не всем: людям с проблемным пищеварением надо есть его с осторожностью.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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