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Директор приюта для бездомных украла деньги и потратила их на украшения

Общая сумма ущерба для некоммерческой организации составила два миллиона долларов, любительница драгоценностей отправлена под суд.

29 ноября, 04:32

Фото © Twitter / Tiffany & Co.

В США исполнительный директор приюта для бездомных украла два миллиона долларов со счетов организации и потратила их на украшения Tiffany. Она также купила другие дорогие вещи и абонемент в спортзал.

Как пишет Insider, женщина наняла в организацию брата и племянника, выплачивала им зарплату больше, чем было прописано в официальном договоре. Помимо кражи денег со счётов Этель Дениз Перри уклонялась от уплаты налогов и занижала доходы на сотни тысяч долларов.

По данным прокуратуры, теперь по решению суда в течение пяти лет испытательного срока она должна выплатить 1,1 миллиона долларов налогов и штрафов. Женщине запретили работать в благотворительных фондах и некоммерческих организациях.

"Кража денег, предназначенных для людей, оказавшихся бездомными, столь же аморальна, сколь и незаконна. В Нью-Йорке никогда не будут мириться с подобным, и я буду продолжать делать всё, что в моих силах, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует уязвимые сообщества в своих интересах", — говорится в заявлении прокурора Летиции Джеймс.

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А ранее Лайф рассказывал, что итальянец украл у пенсионерки выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч евро. Он успел открыть онлайн-счёт в банке и попытался улететь на Канарские острова, перед этим подав жалобу на старушку, однако побег не удался.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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