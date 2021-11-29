Директор приюта для бездомных украла деньги и потратила их на украшения

В США исполнительный директор приюта для бездомных украла два миллиона долларов со счетов организации и потратила их на украшения Tiffany. Она также купила другие дорогие вещи и абонемент в спортзал.

Как пишет Insider, женщина наняла в организацию брата и племянника, выплачивала им зарплату больше, чем было прописано в официальном договоре. Помимо кражи денег со счётов Этель Дениз Перри уклонялась от уплаты налогов и занижала доходы на сотни тысяч долларов.

По данным прокуратуры, теперь по решению суда в течение пяти лет испытательного срока она должна выплатить 1,1 миллиона долларов налогов и штрафов. Женщине запретили работать в благотворительных фондах и некоммерческих организациях.

"Кража денег, предназначенных для людей, оказавшихся бездомными, столь же аморальна, сколь и незаконна. В Нью-Йорке никогда не будут мириться с подобным, и я буду продолжать делать всё, что в моих силах, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует уязвимые сообщества в своих интересах", — говорится в заявлении прокурора Летиции Джеймс.