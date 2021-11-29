Почти 450 нарушений выявила Генпрокуратура на шахтах Кузбасса

После аварии на шахте "Листвяжная" Генеральная прокуратура РФ выявила 449 нарушений закона на таких предприятиях в Кемеровской области. Как сообщили в надзорном ведомстве, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело о халатности.

"Выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, связанные с непроведением работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом работников на участках, нефункционирующей системой доставки людей на участки, несоответствием схем выработки, и другие", — говорится в сообщении ведомства.