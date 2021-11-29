Почти 450 нарушений выявила Генпрокуратура на шахтах Кузбасса
Например, это нехватка работников, неработающая система доставки горняков на участки, несоответствие схем выработки и т.д.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
После аварии на шахте "Листвяжная" Генеральная прокуратура РФ выявила 449 нарушений закона на таких предприятиях в Кемеровской области. Как сообщили в надзорном ведомстве, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело о халатности.
"Выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, связанные с непроведением работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом работников на участках, нефункционирующей системой доставки людей на участки, несоответствием схем выработки, и другие", — говорится в сообщении ведомства.
Также прокуратура выявила необорудование путей эвакуации горняков, несоответствие планов эвакуации, неисправность электропроводки и другие нарушения.
Лайф рассказывал, что задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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