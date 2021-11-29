Шахта "Листвяжная" начинает выплаты семьям погибших
На эти цели выделят примерно 300 миллионов рублей — заявлено, что семьи в среднем получат по шесть миллионов.
Фото © Администрация Правительства Кузбасса
В Кемеровской области шахта "Листвяжная", где в результате взрыва погибли горняки, начинает выплаты их семьям. Об этом сообщили в администрации предприятия.
"Шахта "Листвяжная" начала выполнять свои обязательства по выплатам семьям погибших в аварии. Сегодня на счета родственников будут переведены первые средства", — отметили в пресс-службе.
Семьи погибших единовременно получат по два миллиона рублей, отдельно каждый член семьи — ещё по миллиону. По подсчётам предприятия, в результате каждая семья получит в среднем по шесть миллионов рублей. На эти цели будет направлено около 300 миллионов рублей.
Также принято решение оплатить обучение детей погибших горняков в высших и средних профессиональных учебных заведениях, в зависимости от ситуации купить жильё или улучшить жилищные условия. К тому же будут погашены все кредиты семей погибших.
"За последние два дня была собрана информация о таких обязательствах и потребностях семей шахтёров", — приводит ТАСС сообщение компании.
"Попал на свежую струю": Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель рассказал, как выбрался на поверхность
Лайф рассказывал, что задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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