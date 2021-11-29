Шахта "Листвяжная" начинает выплаты семьям погибших

В Кемеровской области шахта "Листвяжная", где в результате взрыва погибли горняки, начинает выплаты их семьям. Об этом сообщили в администрации предприятия.

"Шахта "Листвяжная" начала выполнять свои обязательства по выплатам семьям погибших в аварии. Сегодня на счета родственников будут переведены первые средства", — отметили в пресс-службе.

Семьи погибших единовременно получат по два миллиона рублей, отдельно каждый член семьи — ещё по миллиону. По подсчётам предприятия, в результате каждая семья получит в среднем по шесть миллионов рублей. На эти цели будет направлено около 300 миллионов рублей.

Также принято решение оплатить обучение детей погибших горняков в высших и средних профессиональных учебных заведениях, в зависимости от ситуации купить жильё или улучшить жилищные условия. К тому же будут погашены все кредиты семей погибших.