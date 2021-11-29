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Евросоюз и "Талибан" провели переговоры на нейтральной территории

Обе стороны выразили серьёзную озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации в Афганистане с приближением зимы.

29 ноября, 02:14
<p>Фото © TOLO News</p>

Фото © TOLO News

Представители Европейского союза провели в минувшие выходные в катарской столице Дохе двухдневный диалог с членами движения "Талибан"*. Об этом сообщили в Европейской внешнеполитической службе (ЕСВС).

"Этот диалог не подразумевает признания ЕС временного правительства [Афганистана], но является частью оперативного взаимодействия в интересах ЕС и афганского народа", — отмечается в пресс-релизе ЕВС.

В заявлении ЕС также говорится, что талибы готовы выполнить своё обещание об "амнистии" для афганцев, которые работали с Западом до вывода войск США и их союзников из этой страны. Сторона "Талибана" также подтвердила своё обязательство разрешить афганцам и иностранцам уезжать, если они того пожелают, но "запросила помощи в поддержании работы аэропортов". Обе стороны выразили серьёзную озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации в Афганистане. Делегация ЕС заявила, что Евросоюз намерен продолжать помогать нуждающимся афганцам в соответствии с принципами гуманности, независимости, беспристрастности и нейтралитета.

Согласно заявлению, талибы подтвердили, что будут защищать права человека "в соответствии с исламскими принципами" и приветствуют возвращение дипломатических миссий. Сторона ЕС настаивала на том, чтобы "Талибан" создал инклюзивное правительство, укрепил демократию, обеспечил девочкам равный с мальчиками доступ к школьному образованию". Если "Талибан" выполнит условия ЕС, тот может открыть дополнительное финансирование, но только "для прямой выгоды афганского народа".

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Ранее Лайф сообщал, что "Талибан" выразил надежду на поддержку России в ООН. Там считают, что это поспособствует установлению мира в республике и во всём регионе.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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