"Могут быть настоящие морозы": Вильфанд дал прогноз на зиму для центральной части России
Синоптик предупреждает, что погода по мере глобальной смены климата становится очень изменчивой.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
На европейской части России в грядущую зиму прогнозируются морозы до минусов 20 градусов, но в то же время и оттепели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, связав эту изменчивость с глобальным потеплением.
"Это значит, что будет неоднородность — значительные морозы и значительные потепления. Долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы", — сказал Роман Вильфанд в беседе с РИА "Новости".
Синоптик уточнил, что, хотя возможны вторжения арктического воздуха, чаще всего воздушные массы будут приходить с юга, что будет вызывать оттепели.
"В целом можно прогнозировать значительные похолодания с температурой до –20. Низкая температура, настоящий холод…" — сказал Роман Вильфанд.
А ранее синоптик Позднякова раскрыла, когда в Москву придут морозы. По словам метеоролога, уже в первый день зимы температура в столице опустится ниже нуля, однако продлятся холода недолго.
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