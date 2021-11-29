На европейской части России в грядущую зиму прогнозируются морозы до минусов 20 градусов, но в то же время и оттепели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, связав эту изменчивость с глобальным потеплением.

"Это значит, что будет неоднородность — значительные морозы и значительные потепления. Долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы", — сказал Роман Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

Синоптик уточнил, что, хотя возможны вторжения арктического воздуха, чаще всего воздушные массы будут приходить с юга, что будет вызывать оттепели.

"В целом можно прогнозировать значительные похолодания с температурой до –20. Низкая температура, настоящий холод…" — сказал Роман Вильфанд.