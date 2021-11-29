В африканской стране решили сделать русский язык обязательным к изучению

Русский язык станет обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской Республики (ЦАР) со следующего учебного года. Как передаёт местное издание Corbeau News со ссылкой на президента Фостен-Арканжа Туадера, студенты также изучают в вузах французский, испанский и китайский языки.

Но русский язык станет обязательным, его будут изучать с первого курса бакалавриата до магистратуры. Сейчас разрабатываются учебные программы и принимаются меры по повышению квалификации учителей. Отмечается, что эта инициатива является частью плана по развитию сотрудничества Москвы и Банги. Как уточняет издание, в январе в столице РФ должна пройти встреча министров образования двух стран. Одной из вероятных тем они называют обсуждение вопроса отправки в ЦАР учителей русского языка.



Великий и могучий в ЦАР уже изучался во времена Жана Беделя Бокассы, который правил страной с 1966 по 1979 год. Его вернули в программу средней школы в 2019 году. Как отмечает Аgence Ecofin, это произошло на фоне "активизации сотрудничества между двумя странами".

В августе 2018 года РФ и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. После этого в Беренго создали центр, где солдаты с помощью российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя. А в декабре прошлого года в ЦАР было направлено несколько сотен военных инструкторов из России. Связано это было с выборами главы ЦАР. Оппозиция мобилизовала своих сторонников и незаконные вооружённые формирования (НВФ) для организации так называемого похода на столицу ЦАР — город Банги.

