Нефть марки Brent вновь подорожала до 75 долларов за баррель
Ниже этой отметки стоимость чёрного золота оказалась накануне на фоне сообщений о новом штамме коронавируса.
Фото © Shutterstock
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE вновь превысила психологическую отметку в 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По январским фьючерсам 2022 года она торговалась на уровне 75,18 доллара.
Прибавляли в стоимости и фьючерсы на нефть марки WTI — они росли на 5,62%, до 71,98 доллара за баррель.
Лайф рассказывал, что ниже отметки 75 долларов за баррель стоимость нефти марки Brent упала накануне, это случилось впервые с 22 сентября 2021 года. Чёрное золото стало резко дешеветь на фоне решения ряда государств распечатать свои резервы, а затем из-за сообщений о новом штамме коронавируса.
Комментариев: 0