Нефть марки Brent вновь подорожала до 75 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE вновь превысила психологическую отметку в 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По январским фьючерсам 2022 года она торговалась на уровне 75,18 доллара.

Прибавляли в стоимости и фьючерсы на нефть марки WTI — они росли на 5,62%, до 71,98 доллара за баррель.