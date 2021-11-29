СМИ: Власти проанализируют психологическое состояние россиян по аккаунтам в соцсетях

Власти заинтересовались использованием искусственного интеллекта для анализа психологического состояния россиян по их аккаунтам в социальных сетях. Технология психодиагностики по данным профиля призвана помочь бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизмом, пишет "Коммерсант". По данным газеты, грант на исследования в этой области от Аналитического центра при Правительстве РФ получил Институт системного программирования им. В.П. Иванникова (ИСП).

В тендерной документации, которую обнаружило на портале госзакупок издание, говорится, что распространение технологий, использующих цифровые следы для анализа личности, "открывает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию её поведения без осуществления психологического тестирования, требующего его добровольного согласия". Подрядчик должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года.

"Такие проекты могут помочь в выявлении и своевременном реагировании на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение граждан к террористической деятельности", — объяснили изданию в центре.

А вот преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов считает, что массовая психодиагностика профилей россиян в социальных сетях может противоречить действующему законодательству. В конце прошлого года, отмечает эксперт, были приняты поправки к закону о персональных данных, согласно которым они могут использоваться для какого-либо анализа только с согласия граждан. Предлагаемое использование сведений нарушает права граждан на тайну частной жизни, считает специалист.

"Когда мы выкладываем фотографии в соцсетях, мы рассчитываем, что они будут интересны нашим друзьям и знакомым. Однако получается, что некое ФГБУ будет собирать ваши данные и присваивать вам "оценки личности", проводить "психологическую диагностику", цели которой непонятны", — отмечает Блинов.