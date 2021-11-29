Учёный предупредил о возможном "интернет-апокалипсисе" из-за Солнца
Первыми пострадают не крупные серверы, которые можно защитить, а подводные кабели, которые являются основой интернет-связи.
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Мощная вспышка на Солнце может вывести из строя большие фрагменты Всемирной сети. Об этом заявила специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангита Абду Джиоти.
В беседе со шведским изданием Dagens Nyheter она сообщила, что в зоне риска оказались в первую очередь кабели, проложенные по дну океанов, а не мощные серверы, которые можно защитить. Именно первые, как отмечает специалист, являются основой интернет-связи.
"Вероятность — примерно один раз в сто лет. Но за последние сто лет не было ни одной такой бури, а значит, она ещё вполне может произойти при нашей жизни", — говорит Сангита Абду Джиоти.
Как сообщал Лайф, вечером 28 октября РАН зафиксировала мощную вспышку класса X на Солнце. Индекс вспышечной активности был повышен до оранжевого уровня и лишь немного недотягивал до красного, но в итоге всё обошлось.
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