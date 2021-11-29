Экономист Карпенко назвала самый надёжный способ хранения денег

Лучше всего хранить деньги на срочном депозите в пределах страховой суммы, которая составляет 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке, считает доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. На сегодняшний день банковская ячейка не является самым безопасным местом для помещения средств и хранения ценностей, убеждена эксперт. Если же клиент всё же выбирает такой вариант, нужно знать несколько подводных камней.

"Перед подписанием договора с коммерческим банком лучше посмотреть все его условия и выяснить, принимает ли банк на себя обязательство отвечать за сохранность содержимого сейфа", — посоветовала Карпенко в интервью агентству "Прайм".

При заключении договора аренды сейфовой ячейки банк не несёт ответственности за пропажу денег и ценностей, хранящихся в ячейке. В договоре хранения ценностей в банке такая ответственность у банка возникает, поэтому лучше заключать именно его, отмечает Карпенко.