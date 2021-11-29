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Экономист Карпенко назвала самый надёжный способ хранения денег

По словам специалиста, банковский сейф уже таковым не является — кредитное учреждение может не нести ответственности за содержимое ячейки.

29 ноября, 00:16

Фото © Pexels

Лучше всего хранить деньги на срочном депозите в пределах страховой суммы, которая составляет 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке, считает доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. На сегодняшний день банковская ячейка не является самым безопасным местом для помещения средств и хранения ценностей, убеждена эксперт. Если же клиент всё же выбирает такой вариант, нужно знать несколько подводных камней.

"Перед подписанием договора с коммерческим банком лучше посмотреть все его условия и выяснить, принимает ли банк на себя обязательство отвечать за сохранность содержимого сейфа", — посоветовала Карпенко в интервью агентству "Прайм".

При заключении договора аренды сейфовой ячейки банк не несёт ответственности за пропажу денег и ценностей, хранящихся в ячейке. В договоре хранения ценностей в банке такая ответственность у банка возникает, поэтому лучше заключать именно его, отмечает Карпенко.

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Как сообщал Лайф ранее, финансист Русецкий тоже рассказал, в чём менее опасно хранить деньги. По его мнению, делать акцент стоит не на доходности, а на добавлении иных классов активов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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