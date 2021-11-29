В декабре финансовым рынкам угрожает глубокий кризис: Откуда лучше забрать сбережения и куда вложить деньги В Африке выявили новый штамм коронавируса, нефть дешевеет, а рубль слабеет. На этом фоне появились тревожные прогнозы для рынков на декабрь. Откуда пора забирать сбережения и как спасти деньги? 28 ноября, 21:40 Фото © shutterstock

Что происходит с валютой и что угрожает фондовым рынкам

Если новый штамм коронавируса, новость о котором вызвала падение рынков, действительно окажется очень заразным и устойчивым к существующим вакцинам, это сделает проблему пандемии хронической. В то же время центробанки из-за высокой инфляции не то что не могут вводить новые монетарные стимулы, но и должны сворачивать уже действующие. Всё это угрожает более глубоким и продолжительным кризисом, а также дальнейшим падением всех рынков и затяжным нисходящим трендом. Об этом предупредил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В худшем случае в ближайшей перспективе можно ожидать существенную коррекцию на фондовых рынках, давление на группу высокодоходных валют, в том числе и рубль, а также рост процентных ставок. Такой прогноз сделал старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

— Невозможно сказать, как именно этот процесс будет развиваться. Это может быть и одна, и две, и три волны распродаж. Если брать наиболее вероятный вариант, то он подразумевает две волны: первая — весной, а вторая — осенью 2022 года. Вероятность такого развития событий достаточно высокая, потому что до марта-апреля следующего года в США продолжит действовать стимулирующая программа покупки облигаций и ипотечных закладных. Сложно представить сильное падение рынков, пока ФРС и другие крупные центральные банки ежемесячно вливают туда десятки миллиардов долларов, — добавил Александр Розман.

По его словам, имеет значение ещё и заседание ОПЕК+ на следующей неделе. Но для рынков в целом это пока не является определяющим событием. Так что сейчас весь вопрос в фактической реальности угрозы южноафриканского штамма CoViD-19. Если она подтвердится, нужно ожидать продолжения распродаж на следующей неделе, немного ускорив формирование защитного инвестиционного портфеля. А если угроза не подтвердится, то нельзя исключать и роста группы рисковых активов в рамках следующей недели. Тогда никакого смысла в ускорении формирования защитного портфеля нет.

Впрочем, многие аналитики считают, что паниковать не стоит. Откровенных предпосылок для обвала рынка они не видят.

— Директивы ВОЗ останутся главным, если не единственным фактором неопределённости. А организация уже заявила, что ей потребуется несколько недель для более обстоятельного изучения образцов вируса из Ботсваны, то есть с выводами не торопится, что уже можно назвать плюсом. Биржи встретили первым вздохом облегчения и свежую рекомендацию от технического директора регионального офиса ВОЗ в Африке Мэри Стивен. Она по горячим следам призвала государства не торопиться вводить ограничения на перелёты из стран, где найден новый штамм В.1.1.529. До сих пор не ясно даже, являются ли его многочисленные мутации более заразными, чем "дельта", и устойчивы ли они к иммунитету. Или же привитый и переболевший организм успешно сопротивляется новым версиям, — рассказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков отметил, что фондовые рынки очень сильно подросли за последние полтора года и сейчас происходит фиксация прибыли. По его словам, новости существенно преувеличиваются, реакция рынков не совсем адекватна.

— Мы не думаем, что ситуация с коронавирусом будет продолжаться долго. Такие риски присутствуют, но стоит понимать, что скорость реакции фармкомпаний на появление новых штаммов сейчас существенно выросла. ВОЗ взяла на изучение ситуации несколько недель. Скорее всего, качественные данные мы можем получить ближе к Новому году, но, конечно, нельзя исключать потенциально новых локдаунов. В противовес негативным событиям мы видим снижение ставок в США, поскольку в случае риска локдаунов политика ФРС, скорее всего, будет более мягкой. Также стоит отметить, что для ОПЕК+ может появиться повод не увеличивать предложение на 400 тыс. баррелей в декабре, что снизит предложение нефти и риск дальнейшего снижения цен, — пояснил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин.

Куда вкладывать сбережения, а откуда забирать

Пётр Пушкарёв считает, что поводов для паники нет, но некоторых активов всё же пока лучше избегать. По крайней мере, краткосрочным инвесторам. Это касается в первую очередь бумаг компаний, напрямую связанных с туристической отраслью. К ним относятся международные сети отелей и сервисы бронирования жилья, основные производители самолётов, авиакомпании, круизные линии.

Некоторые из акций этих компаний уже начали заметно падать в цене. Но, по мнению Петра Пушкарёва, даже эти бумаги могут быть выгодным вложением, если рассмотреть перспективу одного-двух лет. Тогда большинство из них могут забраться в процессе восстановления на допандемийные уровни, если не выше.

— Забирать сбережения из банковских активов тем более неразумно. Большие банки при любой финансовой погоде останутся в худшем случае "при своих", а то и в выигрыше. Как показал опыт российских нефтяных компаний, они опять-таки быстро отбивают недополученное на экспорте за счёт по-прежнему высоких рублёвых цен на бензин и другое топливо внутри страны. Потому если и имеет смысл бежать из них, то только на очень короткое время: даже если нефть на время скорректируется вниз под 75 и даже 70 долларов за баррель на эмоциях, то общая инфляция быстро вытащит котировки обратно наверх. Соответственно, на энергетические акции с образовавшимся дисконтом уже через неделю-другую может начаться поистине ажиотажный спрос, — добавил Пётр Пушкарёв.

По его словам, даже в случае быстрого распространения по миру частичных локдаунов продолжение роста по так называемым акциям "оставайся дома" станет только ещё более вероятным. Это касается, в частности, бумаг компаний – лидеров электронной коммерции или видеосервисов. За них, наоборот, стоит держаться, возможно, и увеличивать вложения в эти акции.

Дмитрий Бабин отметил, что если реализуется худший сценарий по коронавирусу, то необходимо снижать в портфеле долю рисковых активов (в первую очередь — акций) и увеличивать долю защитных инструментов, включая доллар или швейцарский франк, золото, в том числе в виде обезличенных металлических счетов.

— Мировая экономика стагнирует, инфляция растёт во всём мире и не будет останавливаться минимум ещё в течение года, центральные банки в 2022 году перейдут к ужесточению денежно-кредитной политики, чтобы обуздать рост цен. Это означает, что даже на фоне небольшого роста рубль в долгосрочной перспективе всё равно будет слабеть к доллару и евро (или резко, или постепенно). Потому стоит и сейчас, и в дальнейшем, выходить из рубля и приобретать валюту, формировать мультивалютную корзину. А для сохранения денег на долгий срок (5–10–15 лет) покупать золотые и серебряные монеты — во время кризисов драгоценные металлы только растут в цене, — полагает частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Александр Розман считает, что если исходить из худшего сценария развития событий, то необходимо максимально сократить долю рисковых активов в портфеле к весне 2022 года. Он рекомендует вкладывать сбережения в краткосрочные надёжные облигации, желательно номинированные в долларах и евро, а также сократить долю высокодоходных валют в пользу твёрдых, таких как доллар США, евро и швейцарский франк. При снижении золота ниже 1500 долларов за тройскую унцию можно вложить деньги в него, но с перспективой удержания на два-три года.

— Очевидно, что сразу переформатировать свой портфель не удастся, поэтому консервативные инвесторы делают это с начала осени, и текущая ситуация их не пугает, в худшем случае подготовка портфеля к сложному 2022 году для них немного ускоряется. Если убрать со "стола принятия решений" южноафриканский штамм CoViD-19, что может произойти, если, скажем, "завтра" окажется, что вакцины также эффективны против него, то ближайшее важное событие для рынков произойдёт только через три недели. 14–15 декабря состоится заседание ФРС, где регулятору, вероятно, придётся ускорить сворачивание программы покупки облигаций объёмом в 105 млрд долларов в месяц, — отметил Александр Розман.

Ярослав Кабаков считает, что в любом случае список защитных активов вполне ясен. Это золото, короткие облигации, доллар, швейцарский франк, йена. Российскому инвестору стоит обратить внимание на подросшую доходность ОФЗ, отток нерезидентов себя исчерпывает, а возможное повышение ключевой ставки в перспективе создаёт предпосылки для укрепления рубля. Он рекомендует дождаться новостей по новому штамму коронавируса. Вполне может оказаться, что это ложная тревога, и тогда рынки будут отыгрывать потерянные позиции.

— Как бы то ни было, выбор даже в пользу вполне стандартных облигаций федерального займа Минфина под 8–8,5% годовых, корпоративных облигаций компаний с госучастием или обычных банковских вкладов может оказаться полезнее и безопаснее, чем попытка сыграть на колебаниях валютных курсов. Последние могут сильно шататься сейчас из стороны в сторону, и совсем необязательно определяться надолго с конкретным направлением, — отметил Пётр Пушкарёв.

Он считает, что инфляция для бирж пока страшнее вируса, поэтому что доллары, что евро, что рубли до конца года выглядят не очень-то надёжной, а то и вовсе плохой защитой сбережений от роста цен. Находясь же в акциях компаний-гигантов, особенно в активах меньше всего зависимого от ковида технологического сектора, серьёзно прогореть куда меньше шансов. Как показывает опыт, в пандемию прибыльные ниши для себя они не потеряли, а наоборот, ещё и расширили.

Авторы Нина Важдаева