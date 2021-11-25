Появились новые подводные камни при досрочном погашении кредита: К чему должны быть готовы заёмщики С декабря заёмщики начинают активнее гасить кредиты, чтобы встретить Новый год без долгов. Появились новые нюансы, на которые надо обращать внимание, чтобы не переплатить банку. В чём они заключаются? 24 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Банкам невыгодно, чтобы клиенты гасили кредиты раньше времени. Финансовые организации заинтересованы в том, чтобы как можно больше клиентов брали у них деньги и на долгие сроки. Только тогда они сполна получают свой процент. Сейчас люди активно подают заявки на кредиты, потому что в декабре ожидается новое повышение ключевой ставки ЦБ РФ, что вызовет и увеличение процентных ставок в банках.

— Надо очень хорошо взвесить свои возможности и перспективы по выплате кредита (на короткий срок или на длительный — без разницы). Ведь любой новый заём увеличивает нагрузку на человека, а сейчас у нас в стране больше половины домохозяйств уже выплачивают ежемесячно по кредитам более 50% от своего совокупного дохода. Сейчас также есть определённые проблемы с получением автокредитов, их стали гораздо реже одобрять, перенаправляют людей на получение потребительского кредита (который всегда дороже), — отметила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

По её словам, цены в стране растут и будут расти, стоимость кредитов также повышается, а банки при этом всё время подгоняют потенциальных заёмщиков, чтобы люди брали деньги прямо сейчас и как можно больше. В ситуации, когда инфляция выше процента по кредиту, гасить его может быть совсем невыгодно. Конечно, в той ситуации, когда количество денег на пределе.

Появляется риск, что после досрочного погашения через несколько месяцев клиенту снова придётся обратиться в банк. И тут окажется, что ставка по новому продукту будет значительно выше, чем по первому. Поскольку банки не любят заёмщиков, которые гасят кредит быстро, то они могут одобрить новый займ по более высокой ставке. К тому же процент может оказаться выше и по объективной причине — он вырастет после очередного решения Центробанка о повышении ставки.

— Реальный вопрос, которым стоит озаботиться перед погашением, не отразится ли этот шаг на финансовом положении заёмщика на горизонте нескольких месяцев. Поскольку если кредит закрывается досрочно, то сумма выплаты значительно больше, чем стандартный ежемесячный платёж. Но это больше вопрос прогнозирования доходов и финансовой грамотности, чем непосредственно кредитных рисков. Ну а тезис о том, что при повторном обращении заёмщику смогут предоставить кредит со ставкой как минимум не меньше, чем предыдущая, даже несмотря на лояльность и хорошую кредитную историю, абсолютно верен. При любом раскладе стоимость банковских денег будет следовать за ключевой ставкой — растут или снижаются проценты по кредитам пропорционально ставке ЦБ, — рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Он напомнил, что штрафы за досрочное погашение являются незаконными, поэтому, если банк начнёт разговор о таком взыскании, можно спокойно подавать на него в суд. Согласно 809-й статье ГК РФ, проценты начисляются до дня полного погашения, поэтому есть предписание предупреждать банки за 30 дней до данного события.

При закрытии кредита нужно взять в банке уведомление о том, что кредит закрыт и организация не имеет претензий к заёмщику, — это также послужит аргументом в случае судебных разбирательств.

— Чтобы избавиться от долгов быстрее, нужно внимательно читать условия договора изначально, просить сотрудников объяснить непонятные пункты. Что касается самого досрочного погашения, то выгоднее всего закрывать свой долг в первой половине срока кредитования. Особенно при аннуитетной системе платежей, так как это позволит произвести перерасчёт процентов. Есть ещё одно условие — досрочное погашение лучше всего проводить в день платежа, не позже, чтобы не было дополнительных процентов на остаток, — отметил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер считает, что лучше досрочно закрыть часть обязательств, что сократит будущие процентные расходы. Уверенности в том, что инфляция не замедлится и ЦБ не смягчит в будущем году монетарный курс, сейчас не может быть ни у кого. Всё-таки очень много факторов влияет на цены.

Михаил Зельцер пояснил, что если есть несколько кредитов, то целесообразнее гасить и, соответственно, сокращать задолженность сначала по более дорогостоящим. Выигрыш от экономии по кредитам с высокой ставкой очевиднее.

— На самом деле при условии, что ваш кредитный договор не запрещает вам ни полное, ни частичное досрочное погашение кредита, ваши риски, связанные с досрочным погашением, очень невелики. Погашение есть погашение — главное, что вы избавились от долга, а остальное не так уж критично. Поэтому более корректно говорить не о рисках, а об упущенной выгоде. Например, ключевая процентная ставка ЦБ РФ сейчас растёт и будет расти дальше. Соответственно, будут повышаться проценты по кредитам. Поскольку процентные ставки растут, некоторые банки могут устраивать рекламные акции, например предлагать кредиты под процент ниже среднерыночного, но при условии, что вы отказываетесь от досрочного погашения и рефинансирования кредита в других банках, — об этом рассказала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

По её словам, есть ещё в некоторых банках такое предложение — возврат процентов в конце срока, но при условии, что, во-первых, клиент отказывается от полного или частичного досрочного погашения и рефинансирования этого кредита, а во-вторых, выполняет определённые условия банка. Например, пользуется его дебетовой картой и совершает по ней покупки не менее чем на определённую сумму в месяц.

— Прежде чем согласиться на такое предложение, стоит, опять же, хорошо подумать и всё просчитать. Если предложение окажется для вас не слишком обременительным, то согласиться можно. Если есть сомнения в том, что вы потянете обслуживание кредита несколько лет на таких условиях, то лучше отказаться, — добавила Наталья Мильчакова.

Авторы Нина Важдаева