Россиян предупредили о возможности подорожания бытовой техники на 15%

Бытовая техника может подорожать в России из-за введения с 2022 года запрета на экспорт всех видов лома и отходов с содержанием драгметаллов. Об этом заявляют в Торгово-промышленной палате и Ассоциации ломовиков. Там подсчитали, что цены на такую продукцию за год уже выросли в среднем на 10–15% и в 2022-м могут подняться ещё на 13–15%.

Как пишут "Известия", в Ассоциации ломовиков считают, что после введения запрета предприятия не смогут утилизировать отходы по расширенной ответственности производителя и им придётся платить экологический сбор, что и скажется на ценах.

В то же время в Минпромторге и Минфине поддерживают введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Там уверены, что предприятия в состоянии переработать весь образующийся на территории РФ объём таких отходов, а сейчас же у них дефицит сырья.