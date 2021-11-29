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Россиян предупредили о возможности подорожания бытовой техники на 15%

На этот раз вероятная причина повышения стоимости такой продукции не в пандемии коронавируса.

28 ноября, 23:54
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Бытовая техника может подорожать в России из-за введения с 2022 года запрета на экспорт всех видов лома и отходов с содержанием драгметаллов. Об этом заявляют в Торгово-промышленной палате и Ассоциации ломовиков. Там подсчитали, что цены на такую продукцию за год уже выросли в среднем на 10–15% и в 2022-м могут подняться ещё на 13–15%.

Как пишут "Известия", в Ассоциации ломовиков считают, что после введения запрета предприятия не смогут утилизировать отходы по расширенной ответственности производителя и им придётся платить экологический сбор, что и скажется на ценах.

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В то же время в Минпромторге и Минфине поддерживают введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Там уверены, что предприятия в состоянии переработать весь образующийся на территории РФ объём таких отходов, а сейчас же у них дефицит сырья.

А ранее Лайф рассказывал, что АЗС пригрозили повысить цены на топливо из-за "Яндекса". Причиной тому возможный рост комиссии на дополнительные 1,2%.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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