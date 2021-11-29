Украинский полковник Недзельский заявил, что ВСУ обратят армию России в бегство

"Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" — это говорильня", — заявил Недзельский на ютуб-канале "Апостроф".

Ранее Лайф рассказывал, что США поставили Украине 80 тонн боеприпасов. Это уже четвёртая поставка в рамках поручения, которое президент Соединённых Штатов Джо Байден дал в августе. В рамках третьей партии в конце октября Киев получил от Вашингтона боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.