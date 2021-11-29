Израиль закрыл свои границы для иностранцев из-за нового штамма "омикрон"

По меньшей мере на две недели границы Израиля для иностранцев будут закрыты из-за нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Возвращающиеся в страну израильтяне должны будут пройти обязательную изоляцию.

"Изменения в процедурах въезда в Израиль, включая запрет на въезд иностранцев и введение обязательной изоляции для возвращающихся израильтян, применяются с 00:00 по израильскому времени (01:00 мск)", — говорится в заявлении Министерства здравоохранения Израиля.

В сообщении также говорится, что въезд в Израиль для иностранцев запрещён (за исключением случаев с получившими разрешение специальной комиссии). Израильтяне же смогут выходить из карантина только на третий день после второго ПЦР-теста с отрицательным результатом. Те, кто не пройдёт дополнительный ПЦР-тест на третий день, будут обязаны находиться на изоляции 14 дней.

26 ноября власти еврейского государства приняли решение внести 50 африканских стран в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения. В субботу Израиль заявил, что обнаружен новый штамм у путешественника, который вернулся из Малави, и расследуется ещё семь случаев подозрения на "омикрон". Из семи человек трое были вакцинированными, все они были помещены в изоляцию.