Израиль закрыл свои границы для иностранцев из-за нового штамма "омикрон"
В стране проверяется информация уже о семи случаях заражения этим коронавирусом-мутантом. Все эти люди помещены на карантин.
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По меньшей мере на две недели границы Израиля для иностранцев будут закрыты из-за нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Возвращающиеся в страну израильтяне должны будут пройти обязательную изоляцию.
"Изменения в процедурах въезда в Израиль, включая запрет на въезд иностранцев и введение обязательной изоляции для возвращающихся израильтян, применяются с 00:00 по израильскому времени (01:00 мск)", — говорится в заявлении Министерства здравоохранения Израиля.
В сообщении также говорится, что въезд в Израиль для иностранцев запрещён (за исключением случаев с получившими разрешение специальной комиссии). Израильтяне же смогут выходить из карантина только на третий день после второго ПЦР-теста с отрицательным результатом. Те, кто не пройдёт дополнительный ПЦР-тест на третий день, будут обязаны находиться на изоляции 14 дней.
26 ноября власти еврейского государства приняли решение внести 50 африканских стран в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения. В субботу Израиль заявил, что обнаружен новый штамм у путешественника, который вернулся из Малави, и расследуется ещё семь случаев подозрения на "омикрон". Из семи человек трое были вакцинированными, все они были помещены в изоляцию.
Также израильские власти одобрили использование спорной технологии мониторинга телефонов для отслеживания контактов лиц, заражённых новым вариантом коронавируса "омикрон". Чрезвычайное положение будет действовать до четверга. В случае широкомасштабной вспышки нового варианта использование технологии мониторинга будет остановлено.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения как вызывающий беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф писал, что заражённые новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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