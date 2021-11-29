В Госдуме предложили ввести наказание за необоснованные штрафы водителям
В большинстве фракций эту инициативу поддерживают. Эксперты считают, что более эффективной мерой станет сокращение количества установленных на дорогах камер.
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В связи с тем, что автовладельцы в России нередко сталкиваются с получением постановлений о правонарушениях, которых они не совершали, в Госдуме РФ предложили ввести наказание для должностных лиц, допускающих такие необоснованные штрафы. Как уточнили авторы документа, депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев, предложенные ими нормы уже направлены на отзыв в правительство.
"О незаконности привлечения к ответственности свидетельствуют материалы, полученные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств: на фото попала чужая машина, сплошную пересекла не машина, а её тень, штраф за превышение скорости выписан на автомобиль, находящийся в этот момент на эвакуаторе", — приводит газета "Известия" цитату из пояснительной записки к законопроекту.
Штрафовать должностное лицо, подписавшее постановление по делу об административном правонарушении, авторы документа предлагают в размере наложенного на водителя взыскания, но не менее пяти тысяч рублей. В Минюсте РФ сообщили, что законопроект на отзыв пока не поступал. В Комитете по транспорту Госдумы сообщают, что обязательно внимательно изучат предложения депутатов. В большинстве фракций законопроект поддерживают, однако предлагают его внимательно изучить, чтобы не возникло дублирования норм. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что более правильным было бы сократить количество установленных на дорогах видеокамер.
Ранее Лайф писал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин прояснил, кого будут штрафовать за езду без прохождения техосмотра. Процедура останется необходимой при постановке авто на учёт, смене владельца, изменении конструкции авто или замене основных агрегатов.
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