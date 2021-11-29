В Госдуме предложили ввести наказание за необоснованные штрафы водителям

В связи с тем, что автовладельцы в России нередко сталкиваются с получением постановлений о правонарушениях, которых они не совершали, в Госдуме РФ предложили ввести наказание для должностных лиц, допускающих такие необоснованные штрафы. Как уточнили авторы документа, депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев, предложенные ими нормы уже направлены на отзыв в правительство.

"О незаконности привлечения к ответственности свидетельствуют материалы, полученные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств: на фото попала чужая машина, сплошную пересекла не машина, а её тень, штраф за превышение скорости выписан на автомобиль, находящийся в этот момент на эвакуаторе", — приводит газета "Известия" цитату из пояснительной записки к законопроекту.

Штрафовать должностное лицо, подписавшее постановление по делу об административном правонарушении, авторы документа предлагают в размере наложенного на водителя взыскания, но не менее пяти тысяч рублей. В Минюсте РФ сообщили, что законопроект на отзыв пока не поступал. В Комитете по транспорту Госдумы сообщают, что обязательно внимательно изучат предложения депутатов. В большинстве фракций законопроект поддерживают, однако предлагают его внимательно изучить, чтобы не возникло дублирования норм. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что более правильным было бы сократить количество установленных на дорогах видеокамер.