Названы регионы с самой высокой закредитованностью населения

Суммарный средний долг россиянина перед банками превышает 300 тысяч рублей. Самыми закредитованными регионами страны являются Калмыкия, Тува и Курганская область. Наименее закредитованными оказались Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Как пишет РИА "Новости", на фоне роста экономики и невысоких процентных ставок в начале года потребительское кредитование демонстрировало стремительный рост. Вместе с тем из-за умеренного темпа роста заработной платы увеличивалась долговая нагрузка россиян.

Согласно официальной статистике Банка России, объём кредитов населения за 12 месяцев (по состоянию на 1 октября 2021 года) вырос на 22,1% — до 24,1 триллиона рублей. Для сравнения: в конце 2020 года задолженность по кредитам физических лиц не превышала 20 триллионов рублей, а в 2018-м она была менее 15 триллионов рублей.

Лидерами по объёму задолженности перед банками на душу населения стали: ЯНАО — 611,8 тысячи рублей, Ханты-Мансийский автономный округ — 567,5 тысячи рублей, Республика Саха (Якутия) — 513,1 тысячи рублей.