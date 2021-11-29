Эксперты ВШЭ указали на "тормоз" для роста доходов россиян

У россиян, которые имеют трудовые доходы, но не являются наёмными работниками, доходы на 20% ниже, чем до начала пандемии коронавируса. Это индивидуальные предприниматели, самозанятые, занятые неформально и занятые у частных лиц. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ.

Как передаёт РБК, согласно их выводам, именно эта категория граждан тянет вниз статистику по доходам населения, хотя в целом эти доходы растут благодаря увеличению зарплат и соцвыплат. Так, в среднем реальные доходы населения уже по итогам первого полугодия 2021-го почти достигли доковидного уровня, а по итогам третьего квартала превысили его. В то же время заработки в некорпоративном секторе по результатам второго квартала этого года упали на 18% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года.

"Согласно нашим оценкам, в данном сегменте экономики во втором квартале 2021 года в реальном выражении средний трудовой доход составил только 82% от уровня второго квартала 2019 года. На этот сегмент приходится как минимум 30% от всех занятых. Следовательно, именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения", — заключают авторы исследования.