Генерал Юдин анонсировал получение ВКС новых самолётов с гиперзвуковым оружием

На вооружение в авиационные воинские части Воздушно-космических сил РФ в следующем году будут приняты новые самолёты с гиперзвуковым оружием. Они сразу же встанут на боевое дежурство, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

"Следующий год в авиационных воинских частях ВКС объявлен годом лётной подготовки, а для противовоздушной, противоракетной обороны и космических войск — годом боевого дежурства. Также нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВТС (вооружений, военной и специальной техники. — Прим. ред.), в том числе и с гиперзвуковым оружием", — сказал Андрей Юдин в интервью газете "Красная звезда".

Он добавил, что в общей сложности в рамках государственного оборонного заказа в 2022 году планируется закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Это, по словам Юдина, позволит достичь уровня современности вооружения в 89%.