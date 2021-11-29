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Генерал Юдин анонсировал получение ВКС новых самолётов с гиперзвуковым оружием

В рамках государственного оборонного заказа в 2022 году планируется закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

28 ноября, 22:52
<p>Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12252551@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Фото © Минобороны РФ

На вооружение в авиационные воинские части Воздушно-космических сил РФ в следующем году будут приняты новые самолёты с гиперзвуковым оружием. Они сразу же встанут на боевое дежурство, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

"Следующий год в авиационных воинских частях ВКС объявлен годом лётной подготовки, а для противовоздушной, противоракетной обороны и космических войск — годом боевого дежурства. Также нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВТС (вооружений, военной и специальной техники. — Прим. ред.), в том числе и с гиперзвуковым оружием", сказал Андрей Юдин в интервью газете "Красная звезда".

Он добавил, что в общей сложности в рамках государственного оборонного заказа в 2022 году планируется закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Это, по словам Юдина, позволит достичь уровня современности вооружения в 89%.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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