Главный инфекционист США рассказал Байдену о "самой надёжной" защите от штамма "омикрон"

Ревакцинация — самая надёжная защита от омикрон-штамма нового коронавируса, об этом сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он и члены правительственной группы по борьбе с CoViD-19 провели экстренный брифинг для американского лидера.

"Фаучи сообщил президенту, что, хотя потребуется ещё около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности, степени тяжести и других особенностях этого штамма, он продолжает считать, что существующие вакцины, по всей видимости, обеспечат определённую степень защиты от тяжёлых случаев [омикрон-штамма] CoViD-19", — говорится в заявлении Белого дома.

Dr. Fauci also reiterated that boosters for fully vaccinated individuals provide the strongest available protection from COVID. The COVID Response Team’s immediate recommendation to all vaccinated adults is to get a booster shot as soon as possible. — The White House (@WhiteHouse) November 28, 2021

Фаучи также подтвердил, что ревакцинация полностью привитых людей обеспечивает "самую надёжную защиту". В понедельник глава Белого дома планирует выступить с заявлением о ситуации с омикрон-штаммом коронавируса и мерах его администрации в связи с распространением инфекции.