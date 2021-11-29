Главный инфекционист США рассказал Байдену о "самой надёжной" защите от штамма "омикрон"
Фаучи выразил уверенность, что потребуется ещё около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности, степени тяжести и других особенностях этого вируса-мутанта.
Энтони Фаучи. Фото © ТАСС / AP
Ревакцинация — самая надёжная защита от омикрон-штамма нового коронавируса, об этом сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он и члены правительственной группы по борьбе с CoViD-19 провели экстренный брифинг для американского лидера.
"Фаучи сообщил президенту, что, хотя потребуется ещё около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности, степени тяжести и других особенностях этого штамма, он продолжает считать, что существующие вакцины, по всей видимости, обеспечат определённую степень защиты от тяжёлых случаев [омикрон-штамма] CoViD-19", — говорится в заявлении Белого дома.
Dr. Fauci also reiterated that boosters for fully vaccinated individuals provide the strongest available protection from COVID. The COVID Response Team’s immediate recommendation to all vaccinated adults is to get a booster shot as soon as possible.— The White House (@WhiteHouse) November 28, 2021
Фаучи также подтвердил, что ревакцинация полностью привитых людей обеспечивает "самую надёжную защиту". В понедельник глава Белого дома планирует выступить с заявлением о ситуации с омикрон-штаммом коронавируса и мерах его администрации в связи с распространением инфекции.
Ранее Лайф писал, что ВОЗ подтвердила эффективность ПЦР-тестов для выявления омикрон-штамма коронавируса. В организации также уверены, что вакцины по-прежнему будут защищать от тяжёлого течения болезни и смерти из-за ковида
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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