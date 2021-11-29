НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Главный инфекционист США рассказал Байдену о "самой надёжной" защите от штамма "омикрон"

Фаучи выразил уверенность, что потребуется ещё около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности, степени тяжести и других особенностях этого вируса-мутанта.

28 ноября, 23:05
<p>Энтони Фаучи. Фото © ТАСС / AP</p>

Энтони Фаучи. Фото © ТАСС / AP

Ревакцинация — самая надёжная защита от омикрон-штамма нового коронавируса, об этом сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он и члены правительственной группы по борьбе с CoViD-19 провели экстренный брифинг для американского лидера.

"Фаучи сообщил президенту, что, хотя потребуется ещё около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности, степени тяжести и других особенностях этого штамма, он продолжает считать, что существующие вакцины, по всей видимости, обеспечат определённую степень защиты от тяжёлых случаев [омикрон-штамма] CoViD-19", — говорится в заявлении Белого дома.

Фаучи также подтвердил, что ревакцинация полностью привитых людей обеспечивает "самую надёжную защиту". В понедельник глава Белого дома планирует выступить с заявлением о ситуации с омикрон-штаммом коронавируса и мерах его администрации в связи с распространением инфекции.

Израиль закрыл свои границы для иностранцев из-за нового штамма "омикрон"

Израиль закрыл свои границы для иностранцев из-за нового штамма "омикрон"

Ранее Лайф писал, что ВОЗ подтвердила эффективность ПЦР-тестов для выявления омикрон-штамма коронавируса. В организации также уверены, что вакцины по-прежнему будут защищать от тяжёлого течения болезни и смерти из-за ковида

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1