Вучич заявил, что Сербия сэкономила €1 млрд благодаря низкой цене на газ от России

Благодаря выгодной цене на газ, назначенной Россией во время переговоров 25 ноября, Сербия смогла сэкономить не менее одного миллиарда евро. Об этом заявил президент республики Александр Вучич. Он отметил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным они договорились о нефтяной формуле, которая никогда не выглядела так привлекательно, как сегодня.

"Это формула, которая при цене нефти в 82–83 доллара за баррель позволяет платить около 270–275 долларов за тысячу кубометров газа, так что в данный момент выгодно иметь нефтяную формулу", — заявил Вучич в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink.

Сербский президент пообещал и в дальнейшем добиваться самой низкой цены на газ в Европе, если не учитывать страны СНГ. Он подчеркнул, что минимум один миллиард сэкономленных средств — это стратегический вопрос для страны и всех граждан Сербии. Также Вучич отметил, что горд за республику: за прошедший период удалось построить магистральный газопровод "Балканский поток" длиной 402 километра.

"Что касается цены на газ по истечении шести месяцев — ничего, я поеду с новым визитом. Это вопросы, которые не решаются по телефону. Три часа продолжался мой разговор с Путиным. И это не потому, что мы должны приобретать оружие. Нет, оружие мы покупаем у России по собственному желанию, поскольку хотим быть сильными, а не потому, что нас кто-то заставляет покупать оружие", — добавил сербский лидер.