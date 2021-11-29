Вучич заявил, что Сербия сэкономила €1 млрд благодаря низкой цене на газ от России
Лидер республики подчеркнул, что для страны это стратегический вопрос. Он намерен по истечении установленного льготного срока снова приехать на переговоры с Путиным.
Фото © Instagram / Александр Вучич
Благодаря выгодной цене на газ, назначенной Россией во время переговоров 25 ноября, Сербия смогла сэкономить не менее одного миллиарда евро. Об этом заявил президент республики Александр Вучич. Он отметил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным они договорились о нефтяной формуле, которая никогда не выглядела так привлекательно, как сегодня.
"Это формула, которая при цене нефти в 82–83 доллара за баррель позволяет платить около 270–275 долларов за тысячу кубометров газа, так что в данный момент выгодно иметь нефтяную формулу", — заявил Вучич в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink.
Сербский президент пообещал и в дальнейшем добиваться самой низкой цены на газ в Европе, если не учитывать страны СНГ. Он подчеркнул, что минимум один миллиард сэкономленных средств — это стратегический вопрос для страны и всех граждан Сербии. Также Вучич отметил, что горд за республику: за прошедший период удалось построить магистральный газопровод "Балканский поток" длиной 402 километра.
"Что касается цены на газ по истечении шести месяцев — ничего, я поеду с новым визитом. Это вопросы, которые не решаются по телефону. Три часа продолжался мой разговор с Путиным. И это не потому, что мы должны приобретать оружие. Нет, оружие мы покупаем у России по собственному желанию, поскольку хотим быть сильными, а не потому, что нас кто-то заставляет покупать оружие", — добавил сербский лидер.
Напомним, 25 ноября в Сочи состоялась встреча Путина и Вучича. Открывая переговоры, президент РФ заявил, что отношения России и Сербии находятся на высоком уровне. По словам главы государства, сотрудничество Москвы и Белграда развивается по всем направлениям, а прежде всего это касается экономики. По результатам переговоров Вучич отметил, что Москва на ближайшие полгода сохранила цену на газ для Белграда на уровне в 270 долларов. Политик назвал эту цену невероятной.
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