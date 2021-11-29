Психолог Синарёв поделился секретом бодрого пробуждения, когда за окном темно и холодно
Он сравнил это с началом путешествия и напомнил, что любой путь начинается со сборов необходимых вещей.
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Чтобы проснуться утром хорошо, нужно заранее настраивать себя на позитивный лад, даже если речь идёт о тёмном и холодном времени года. Такой совет дал психолог Дмитрий Синарёв. Он не рекомендует вскакивать с кровати резко. Психика человека не любит резких переходов, "революционных путей". Применимо это и к костно-мышечному аппарату.
"Проснувшись, дайте себе минуту полежать просто с закрытыми глазами, пожелайте себе доброго утра, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать лёгкие, пошевелите пальцами рук и ног, потянитесь от души, как в детстве", — советует Дмитрий Синарёв в беседе с агентством "Прайм".
Дальше он рекомендует привести свои мысли в порядок, даже если накануне вы засыпали с негативными. Он уверен, что любую задачу проще решить с позитивным настроем. Для этого Синарёв рекомендует вспомнить что-то такое, что приводит вас в состояние спокойного умиротворения, наполняет вас ощущением внутренней силы и уверенности.
"Работающие ресурсы могут быть строго индивидуальны, но они есть у каждого", — отмечает психолог.
А ранее Лайф рассказывал, что нутрициолог Фазлыева перечислила продукты, которые нельзя есть перед сном. Если организм ночью занимается перевариванием съеденного за поздним ужином, он не выполняет функции обновления и очищения.
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