Психолог Синарёв поделился секретом бодрого пробуждения, когда за окном темно и холодно

Чтобы проснуться утром хорошо, нужно заранее настраивать себя на позитивный лад, даже если речь идёт о тёмном и холодном времени года. Такой совет дал психолог Дмитрий Синарёв. Он не рекомендует вскакивать с кровати резко. Психика человека не любит резких переходов, "революционных путей". Применимо это и к костно-мышечному аппарату.

"Проснувшись, дайте себе минуту полежать просто с закрытыми глазами, пожелайте себе доброго утра, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать лёгкие, пошевелите пальцами рук и ног, потянитесь от души, как в детстве", — советует Дмитрий Синарёв в беседе с агентством "Прайм".

Дальше он рекомендует привести свои мысли в порядок, даже если накануне вы засыпали с негативными. Он уверен, что любую задачу проще решить с позитивным настроем. Для этого Синарёв рекомендует вспомнить что-то такое, что приводит вас в состояние спокойного умиротворения, наполняет вас ощущением внутренней силы и уверенности.

"Работающие ресурсы могут быть строго индивидуальны, но они есть у каждого", — отмечает психолог.