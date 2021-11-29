Офтальмолог Лещенко объяснила причины головной боли в пасмурную погоду

Малое количество света в пасмурную погоду негативно влияет на глаза, рассказала доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко. По её словам, плохое освещение может довести даже до головной боли.

"Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Ещё может возникнуть боль в глазах или в голове", — сказала Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik.

Врач объяснила, что избежать головных болей из-за слабого света в пасмурные дни можно, если включать его не по часам, а по ситуации. Создавать на рабочем месте правильное освещение очень важно, отметила врач.

"В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам. У компьютера или гаджетов есть подсветка, но всё равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света — один гаджет", — объяснила Ирина Лещенко.