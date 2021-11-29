Вильфанд предупредил жителей Петербурга и юга России о резком похолодании

В Северо-Западном федеральном округе с понедельника по среду будет холодно — температура упадёт ниже нормы на 4–6 градусов. Резкое похолодание ожидает и Южный федеральный округ — там столбики термометров станут ниже сразу на 7–8 градусов, но произойдёт это со среды. Соответствующим прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее сильное похолодание ожидает Питер и весь Северо-Западный округ. Уже в понедельник там будет холодная погода с температурой ниже нормы на 4–6 градусов. Температурный режим будет минус 7–12 градусов ночью, днём — минус 4–9 градусов. Такая погода там будет до среды", — рассказал Роман Вильфанд.

В интервью ТАСС он сообщил, что сильные морозы ожидают жителей Мурманской области. Там будет до –22 градусов ночью, а днём до –17, что на восемь градусов ниже нормы.

Что касается ЮФО, там температура начнёт резко падать 1 декабря. Ещё сегодня будет тепло, а в среду резко похолодает на 7–8 градусов. Например, в Краснодарском крае столбики термометров с отметки 16–21 градус упадут до уровня 5–10 градусов.