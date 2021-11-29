В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве жёлтый уровень погодной опасности. Синоптики ожидают в столичном регионе сильный ветер. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится на портале.

Как ожидается, скорость порывов ветра будет до 20 метров в секунду. Опасные метеоусловия в столичном регионе ожидаются с 9:00 утра 29 ноября до 09:00 среды, 1 декабря.