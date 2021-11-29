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В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности

Срок действия этого предупреждения ограничен вечером среды, 1 декабря.

29 ноября, 01:00
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин.</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин.

Гидрометцентр объявил в Москве жёлтый уровень погодной опасности. Синоптики ожидают в столичном регионе сильный ветер. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится на портале.

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Как ожидается, скорость порывов ветра будет до 20 метров в секунду. Опасные метеоусловия в столичном регионе ожидаются с 9:00 утра 29 ноября до 09:00 среды, 1 декабря.

А жителей Северо-Западного и Южного округов, как рассказывал Лайф, ранее предупредили о резком похолодании. Столбики термометров в некоторых регионах упадут сразу на восемь градусов, температура будет ниже нормы.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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