Вучич заявил о попытках США выдавить Россию с газового рынка Европы

Соединённые Штаты пытаются политическими средствами выдавить Россию с европейского газового рынка. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"У России есть проблема, о которой она не будет говорить. Их пытаются политически вытеснить, чтобы у них не было газа в Европе", — сказал сербский лидер в эфире передачи Hit Tvit на канале Pink.

По его данным, Европе не хватает 70 миллиардов кубометров газа, 55 из них может поступать через "Северный поток – 2". Европейцы не пускают это газопровод "из-за давления Америки", полагает президент Сербии.