Вучич заявил о попытках США выдавить Россию с газового рынка Европы
По оценке лидера Сербии, "Северный поток – 2" мог бы закрыть большую часть дефицита этого топлива в ЕС.
Александр Вучич. Фото © Пресс-служба президента РФ
Соединённые Штаты пытаются политическими средствами выдавить Россию с европейского газового рынка. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
"У России есть проблема, о которой она не будет говорить. Их пытаются политически вытеснить, чтобы у них не было газа в Европе", — сказал сербский лидер в эфире передачи Hit Tvit на канале Pink.
По его данным, Европе не хватает 70 миллиардов кубометров газа, 55 из них может поступать через "Северный поток – 2". Европейцы не пускают это газопровод "из-за давления Америки", полагает президент Сербии.
Напомним, 25 ноября в Сочи состоялась встреча Путина и Вучича. Открывая переговоры, президент РФ заявил, что отношения России и Сербии находятся на высоком уровне. По словам главы государства, сотрудничество Москвы и Белграда развивается по всем направлениям, а прежде всего это касается экономики. По результатам переговоров Вучич отметил, что Москва на ближайшие полгода сохранила цену на газ для Белграда на уровне 270 долларов. Политик назвал эту цену невероятной.
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