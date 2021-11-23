"Талибан" обновил правительство людьми из санкционного списка ООН
В новый состав органа исполнительной власти не было назначено ни одной женщины.
Фото © ТАСС / Лейла Тураянова
Движение "Талибан"* представило обновлённый состав правительства Афганистана. Список министров озвучил официальный представитель новых властей Афганистана Забиулла Муджахид. В перечне оказались лица, которые находятся под санкциями ООН.
В частности, это Мавляви Шахабуддин Делавар, исполняющий обязанности министра горнодобывающей и нефтяной промышленности, и его заместитель Хаджи-Мулла Мохаммад Исса Ахунд. Также под санкциями ООН находятся исполняющий обязанности министра по борьбе с чрезвычайными ситуациями Мулла Мохаммад Аббас Ахунд и исполняющий обязанности главы высшего ревизионного органа Кудратулла Джамал.
Ранее талибы пригрозили наказывать жителей Афганистана за использование иностранных валют в стране. Представитель радикалов объяснил это требование экономической ситуацией и национальными интересами.
* Организация, запрещённая ООН.
Комментариев: 0