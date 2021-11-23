"Талибан" обновил правительство людьми из санкционного списка ООН

В частности, это Мавляви Шахабуддин Делавар, исполняющий обязанности министра горнодобывающей и нефтяной промышленности, и его заместитель Хаджи-Мулла Мохаммад Исса Ахунд. Также под санкциями ООН находятся исполняющий обязанности министра по борьбе с чрезвычайными ситуациями Мулла Мохаммад Аббас Ахунд и исполняющий обязанности главы высшего ревизионного органа Кудратулла Джамал.