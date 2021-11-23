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"Талибан" обновил правительство людьми из санкционного списка ООН

В новый состав органа исполнительной власти не было назначено ни одной женщины.

23 ноября, 00:16

Фото © ТАСС / Лейла Тураянова

Движение "Талибан"* представило обновлённый состав правительства Афганистана. Список министров озвучил официальный представитель новых властей Афганистана Забиулла Муджахид. В перечне оказались лица, которые находятся под санкциями ООН.

В частности, это Мавляви Шахабуддин Делавар, исполняющий обязанности министра горнодобывающей и нефтяной промышленности, и его заместитель Хаджи-Мулла Мохаммад Исса Ахунд. Также под санкциями ООН находятся исполняющий обязанности министра по борьбе с чрезвычайными ситуациями Мулла Мохаммад Аббас Ахунд и исполняющий обязанности главы высшего ревизионного органа Кудратулла Джамал.

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Ранее талибы пригрозили наказывать жителей Афганистана за использование иностранных валют в стране. Представитель радикалов объяснил это требование экономической ситуацией и национальными интересами.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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