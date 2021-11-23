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Тысячи жителей Сахалинской области остались без света из-за непогоды

В регион пришёл мощный циклон. Над восстановлением электросетей работают десятки энергетиков.

22 ноября, 23:43

Фото © Pixabay

Сильный ветер и мокрый снег в Сахалинской области оставили целый ряд населённых пунктов без электричества. Как сообщает "Сахалинэнерго", отключение случилось в первом часу ночи по местному времени (около 17:00 мск).

По данным энергокомпании, без света остались жители сёл Чехов, Урожайное и Новосёлово. Также электричества лишились люди в населённых пунктах Парусное, Красногорск и Белинское, и это далеко не полный список.

"Полностью без электроэнергии остались сёла Черемшанка, Новосёлово, Урожайное, Рыбацкое, Зеленодольск, Песчанское, Парусное, Белинское, Огоньки, Высокое, Старорусское, частично — сёла Чехов, Люблино, Костромское, Стародубское, Заречное, Краснополье, Никольское, Сокол. Нарушена подача электроэнергии в ряде микрорайонов в областном центре, городах Анива, Холмск и Томари", добавили в пресс-службе энергокомпании.

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А ранее Лайф рассказывал, что более 1,7 тысячи жителей остались без электричества из-за циклона в Приморье.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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