Тысячи жителей Сахалинской области остались без света из-за непогоды

Сильный ветер и мокрый снег в Сахалинской области оставили целый ряд населённых пунктов без электричества. Как сообщает "Сахалинэнерго", отключение случилось в первом часу ночи по местному времени (около 17:00 мск).

По данным энергокомпании, без света остались жители сёл Чехов, Урожайное и Новосёлово. Также электричества лишились люди в населённых пунктах Парусное, Красногорск и Белинское, и это далеко не полный список.

"Полностью без электроэнергии остались сёла Черемшанка, Новосёлово, Урожайное, Рыбацкое, Зеленодольск, Песчанское, Парусное, Белинское, Огоньки, Высокое, Старорусское, частично — сёла Чехов, Люблино, Костромское, Стародубское, Заречное, Краснополье, Никольское, Сокол. Нарушена подача электроэнергии в ряде микрорайонов в областном центре, городах Анива, Холмск и Томари", — добавили в пресс-службе энергокомпании.