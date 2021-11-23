СМИ: Испытания "Циркона" с подлодки отложат на два года

Российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" в следующий раз с подводной лодки испытают только в 2024 году. После двух успешных пусков будет взята пауза. Об этом сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

"Возобновление ЛКИ (лётно-конструкторские испытания. — Прим. Лайфа) с подводного носителя планируется не ранее 2024 года. Им будет субмарина "Пермь" проекта 885М, которая от предшественниц будет отличаться несколько изменённой конструкцией", — приводит агентство слова собеседника.

Он уточнил, что, если подлодку не успеют подготовить к 2024 году, пуск будет перенесён на первую половину 2025-го.