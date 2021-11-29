В Приморье введена обязательная вакцинация пожилых от коронавируса

Власти Приморского края решили ввести в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач края Татьяна Детковская.

Как сообщается на сайте правительства края, там около 780 тысяч человек получили прививки первым компонентом вакцины, план вакцинации выполнен на 65%.

"В структуре заболеваемости CoViD-19 лица 60 лет и старше составили 23,5%. Среди умерших от коронавируса 74% также граждане этой возрастной группы. При этом охват их вакцинацией составляет 28,5%", — сообщила Детковская.

Согласно новому требованию, пожилым людям первым компонентом или однокомпонентной вакциной нужно привиться до 25 декабря, вторым компонентом — до 25 января. Иначе они могут быть отстранены от работы либо переведены на дистанционный режим.