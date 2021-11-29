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"Могли бы сделать великие вещи": Трамп посетовал, что ему не дали наладить сотрудничество с Россией

Экс-президент уверен, что если бы ему удалось осуществить задуманное, то в выигрыше были бы обе страны.

29 ноября, 03:37
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/photos/10165519467450725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дональд Трамп</a></p>

Фото © Facebook / Дональд Трамп

Клеветническая кампания, продолжавшаяся большую часть президентства Дональда Трампа, помешала ему наладить взаимодействие с Россией. Об этом заявил сам бывший лидер США.

Беседуя с телеканалом Fox News, он упомянул о том, что обвинения внутриполитических противников в его адрес по поводу якобы имевшего место сговора с Россией были опровергнуты. Однако на это ушло слишком много времени.

"Ушло два с половиной года, и из-за этого было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией. Вы знаете, мы могли бы сделать некоторые великие вещи с Россией, очень хорошие для нашей страны, хорошие также для России. Но ты не мог этого сделать, потому что о тебе бы сказали: "О, он любит Россию". Эти люди больные", — сказал Трамп.

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Напомним, в апреле 2019 года был опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге признал, что не смог доказать факт сговора Трампа с Россией. Сам миллиардер неоднократно отвергал все обвинения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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