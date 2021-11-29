"Могли бы сделать великие вещи": Трамп посетовал, что ему не дали наладить сотрудничество с Россией
Экс-президент уверен, что если бы ему удалось осуществить задуманное, то в выигрыше были бы обе страны.
Фото © Facebook / Дональд Трамп
Клеветническая кампания, продолжавшаяся большую часть президентства Дональда Трампа, помешала ему наладить взаимодействие с Россией. Об этом заявил сам бывший лидер США.
Беседуя с телеканалом Fox News, он упомянул о том, что обвинения внутриполитических противников в его адрес по поводу якобы имевшего место сговора с Россией были опровергнуты. Однако на это ушло слишком много времени.
"Ушло два с половиной года, и из-за этого было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией. Вы знаете, мы могли бы сделать некоторые великие вещи с Россией, очень хорошие для нашей страны, хорошие также для России. Но ты не мог этого сделать, потому что о тебе бы сказали: "О, он любит Россию". Эти люди больные", — сказал Трамп.
Напомним, в апреле 2019 года был опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге признал, что не смог доказать факт сговора Трампа с Россией. Сам миллиардер неоднократно отвергал все обвинения.
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