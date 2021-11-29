Беседуя с телеканалом Fox News , он упомянул о том, что обвинения внутриполитических противников в его адрес по поводу якобы имевшего место сговора с Россией были опровергнуты. Однако на это ушло слишком много времени.

"Ушло два с половиной года, и из-за этого было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией. Вы знаете, мы могли бы сделать некоторые великие вещи с Россией, очень хорошие для нашей страны, хорошие также для России. Но ты не мог этого сделать, потому что о тебе бы сказали: "О, он любит Россию". Эти люди больные", — сказал Трамп.