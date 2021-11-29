Минэкономразвития предложило резко сократить количество моногородов

Министерство экономики и развития России предлагает изменить подход к решению проблемы моногородов — населённых пунктов, которые зависят от какого-либо одного крупного предприятия. Ведомство представило два проекта соответствующих постановлений правительства.

Как пишет "Коммерсант", предлагается установить ряд новых критериев, по которым те или иные населённые пункты можно отнести к моногородам. Из их списка планируют вычеркнуть те, которые расположены ближе чем в 50 километрах от административного центра региона. Минэкономразвития объясняет это тем, что жители таких городов могут добраться до столицы своей области, республики, края в течение часа.

Таким образом число моногородов сократится с 321 до 163. Отмечается, что нововведения позволят выделить средства для спасения и поддержки оставшихся моногородов.