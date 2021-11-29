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Минэкономразвития предложило резко сократить количество моногородов

Число таких населённых пунктов, по задумке ведомства, должно уменьшиться с 321 до 163.

29 ноября, 03:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство экономики и развития России предлагает изменить подход к решению проблемы моногородов — населённых пунктов, которые зависят от какого-либо одного крупного предприятия. Ведомство представило два проекта соответствующих постановлений правительства.

Как пишет "Коммерсант", предлагается установить ряд новых критериев, по которым те или иные населённые пункты можно отнести к моногородам. Из их списка планируют вычеркнуть те, которые расположены ближе чем в 50 километрах от административного центра региона. Минэкономразвития объясняет это тем, что жители таких городов могут добраться до столицы своей области, республики, края в течение часа.

Таким образом число моногородов сократится с 321 до 163. Отмечается, что нововведения позволят выделить средства для спасения и поддержки оставшихся моногородов.

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Лайф рассказывал, что такая идея уже озвучивалась, но тогда предполагалось, что в качестве моногородов останутся не 163, а 190 населённых пунктов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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