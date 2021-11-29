Экс-министр обороны США Эспер подал в суд на Пентагон

Бывший министр обороны США Марк Эспер подал в суд на Пентагон. Соответствующий иск поступил в федеральную инстанцию по столичному округу Колумбия.

Как уточняет газета The New York Times, на этот шаг Эспера подтолкнул запрет на публикацию значительной части его мемуаров, в которых рассказывается о работе в администрации президента Дональда Трампа. Бывший министр уверен, что изъятая часть текста необходима для целостности его повествования.

"Существенный фрагмент текста изымается из публикации под предлогом секретности. Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи", — говорится в иске бывшего чиновника.

Эспер также обвиняет нынешнюю администрацию США в ущемлении "конституционных прав, защищаемых первой поправкой". Речь о свободе слова. Эспер назвал обращение в суд единственным доступным способом "полностью донести свою историю до американского народа".