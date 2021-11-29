Диетолог Панченко назвала самый вредный орех

Арахис можно считать наиболее вредным для человека из-за нескольких факторов, заявила диетолог Светлана Панченко. Он даже не орех, уточнила эксперт: относится к семейству бобовых и растёт не на дереве, а в земле.

"Один из минусов — является одним из самых сильных аллергенов. Так как он растёт в земле, то часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно сказаться на здоровье человека", — объяснила Панченко в беседе с РИА "Новости".

И в арахисе, и в орехах содержится фитиновая кислота, которая мешает усвоению ряда микроэлементов из пищи, например железа. Поэтому сырые орехи перед употреблением лучше вымачивать несколько часов и в дальнейшем подсушивать.