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Диетолог Панченко назвала самый вредный орех

Этот плод растёт в земле и часто подвергается воздействию плесневых грибков, рассказала эксперт.

29 ноября, 02:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Арахис можно считать наиболее вредным для человека из-за нескольких факторов, заявила диетолог Светлана Панченко. Он даже не орех, уточнила эксперт: относится к семейству бобовых и растёт не на дереве, а в земле.

"Один из минусов — является одним из самых сильных аллергенов. Так как он растёт в земле, то часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно сказаться на здоровье человека", — объяснила Панченко в беседе с РИА "Новости".

И в арахисе, и в орехах содержится фитиновая кислота, которая мешает усвоению ряда микроэлементов из пищи, например железа. Поэтому сырые орехи перед употреблением лучше вымачивать несколько часов и в дальнейшем подсушивать.

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Ранее Лайф писал, что диетолог Барредо объяснила, как ежедневное употребление фисташек повлияет на кожу и зрение. Эти орехи обладают массой полезных свойств, и для их проявления достаточно съедать одну горсть в день.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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