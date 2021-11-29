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Пять партий в Киргизии отказались признавать итоги парламентских выборов

По версии этих политических сил, результаты голосования были сфальсифицированы. Сомнения вызвал сбой в работе электронной системы данных.

29 ноября, 03:08
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

В Киргизии пять политических партий заявили об отказе признавать результаты состоявшихся накануне выборов депутатов парламента. Об этом заявили "Улуттар биримдиги", "Реформа", "Ата-Мекен", "Азаттык" и СДПК.

"Мы не признаём итоги этих выборов, требуем объявить их недействительными и провести новое голосование", — говорится в совместном заявлении партий.

Поводом для этого в числе прочего стал сбой, который произошёл во время обработки данных, поступающих от электронных избирательных урн на участках. На некоторое время информация из системы была недоступна, а затем появилась уже изменённой. В ЦИК объяснили это проблемами с сайтом, которые удалось устранить.

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Предыдущие парламентские выборы, который состоялись осенью 2020 года, были признаны недействительными официально. ЦИК выявила многочисленные нарушения в ходе голосования. Закончилось всё тогда сменой власти в стране.

Ранее Лайф также сообщал, что в Киргизии в день выборов задержали подозреваемых в подготовке госпереворота. Теперь правоохранительные органы намерены поймать тех, кто "идеологически подковывал" несостоявшихся исполнителей захвата власти.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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