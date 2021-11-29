Пять партий в Киргизии отказались признавать итоги парламентских выборов

В Киргизии пять политических партий заявили об отказе признавать результаты состоявшихся накануне выборов депутатов парламента. Об этом заявили "Улуттар биримдиги", "Реформа", "Ата-Мекен", "Азаттык" и СДПК.

"Мы не признаём итоги этих выборов, требуем объявить их недействительными и провести новое голосование", — говорится в совместном заявлении партий.

Поводом для этого в числе прочего стал сбой, который произошёл во время обработки данных, поступающих от электронных избирательных урн на участках. На некоторое время информация из системы была недоступна, а затем появилась уже изменённой. В ЦИК объяснили это проблемами с сайтом, которые удалось устранить.

Предыдущие парламентские выборы, который состоялись осенью 2020 года, были признаны недействительными официально. ЦИК выявила многочисленные нарушения в ходе голосования. Закончилось всё тогда сменой власти в стране.