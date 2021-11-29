В Приморье начали выяснять обстоятельства внезапной смерти мальчика в больнице

Прокуратура Приморья проводит проверку по факту смерти в больнице Владивостока восьмилетнего мальчика. Поводом для этого стал пост его сестры в социальной сети, в котором говорится, что ребёнок скончался менее чем через сутки после обращения в скорую. Родственники винят врачей в халатности. Они утверждают, что их перенаправили из одного медучреждения в другое, когда мальчику становилось хуже.

"Я сестра, повезла сама в инфекционное отделение братика в тяжёлом состоянии, заносили его на руках, сам идти не мог. В инфекции, пока не заполнили бумаги, к брату никто не подошёл, мой муж заносил его в палату. Ребёнок умирал на глазах, всю ночь ему капали только физраствор, медицинская помощь не была оказана!!!" — заявляет сестра умершего мальчика.

По её словам, когда у ребёнка заболел живот, скорая отказалась подниматься без лифта, на уговоры ушло 20 минут. Потом, не поняв, что с мальчиком, медики вызвали реанимобиль, те тоже долго думали, как подняться наверх. Так прошёл час. После, по рассказу девушки, она привезла его в инфекционную больницу, между тем мальчишку уже рвало водой. И это был не конечный пункт медицинской помощи. Как говорит родственница, в шесть утра они опять переезжали в другое медучреждение. В девять утра его подключили к ИВЛ, а в 12 он умер. Но, как пишет сестра, врачи даже не вышли сообщить об этом.

"Установлено, что в дневное время 13 ноября 2021 года в краевую детскую клиническую больницу № 1 с острыми болями поступил восьмилетний мальчик. На следующий день несовершеннолетний скончался в учреждении здравоохранения. В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", — сообщает Прокуратура Приморья.

По данному случаю проводится также проверка регионального Минздрава.