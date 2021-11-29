Многодетную мать зажало дверью трамвая, и у неё начали отниматься рука и нога

Многодетная мать подаёт в суд на водителя трамвая и полицейских из-за травм. Фото © Е1.ru

Мать пятерых детей в Екатеринбурге намерена судиться с транспортной компанией и выяснить уровень компетенции сотрудников полиции, причастных к событиям, произошедшим с ней месяц назад. В тот день она с двумя детьми возвращалась с футбольной тренировки домой на трамвае. Когда собиралась выйти, её зажало дверями, а после ещё проволокло какое-то время. По словам женщины, водитель всё-таки отреагировал на её крик и открыл двери, но затем почему-то вновь их закрыл. И так несколько раз.

"Подбежали водитель трамвая и кондуктор. Водитель стал кричать: "Почему вы не вышли?" Я ответила: "Вы мне не дали выйти. Я только наполовину вышла". А потом он сказал, что я притворяюсь, у меня ничего не болит, а в зеркала он ничего не видит и ему нужно ехать", — рассказала редакции Е1.ru Ольга Иргалиева.

Женщина вызвала на место происшествия полицию и скорую. Через некоторое время приехал наряд ДПС, но, по словам пострадавшей, составлять акт полицейские не стали. Через некоторое время пациентку срочно увезли в Берёзовский, в институт мозга, а затем направили обратно в Екатеринбург для реабилитации. По мнению врачей, проблемы с конечностями появились у пострадавшей из-за нарушения спинального кровообращения.

Тем временем в Гортрансе факт инцидента подтверждают, но при этом подчёркивают, что отсутствие акта о ДТП было логичным, поскольку в момент, когда Ольгу зажало дверями, трамвай стоял на месте, а не двигался. Пострадавшая заявила, что намерена добиваться справедливости. Она обратилась к услугам юриста и написала заявление начальнику областного полицейского главка. Не исключено, что история с неудачной поездкой в трамвае дойдёт до суда.