Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил решение привиться именно "Спутником V"

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему решил привиться от коронавируса именно российской вакциной "Спутник V". Он ответил на такой вопрос в эфире программы "Противоположности" на RT.

"Когда я был ребёнком, меня прививали вакцинами, произведёнными в России, тогда ещё Советском Союзе. Ну и поскольку я жив и со мной всё в порядке, то зачем что-то менять? Вот из таких простых соображений я и выбрал "Спутник", — сказал венгерский министр.

Ранее Лайф сообщал, что Сийярто обвинил Западную Европу в "огромном лицемерии". Политик отметил, что западноевропейские страны всегда критикуют Россию, но при этом ведут дела с РФ, так же ситуация обстоит и с Китаем.