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Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил решение привиться именно "Спутником V"

Дипломат напомнил, что в детстве вместе с другими детьми в стране получал советские вакцины.

29 ноября, 03:53
<p>Петер Сийярто. Фото © ТАСС / AP</p>

Петер Сийярто. Фото © ТАСС / AP

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему решил привиться от коронавируса именно российской вакциной "Спутник V". Он ответил на такой вопрос в эфире программы "Противоположности" на RT.

"Когда я был ребёнком, меня прививали вакцинами, произведёнными в России, тогда ещё Советском Союзе. Ну и поскольку я жив и со мной всё в порядке, то зачем что-то менять? Вот из таких простых соображений я и выбрал "Спутник", — сказал венгерский министр.

Глава МИД Венгрии Сийярто награждён российским орденом Дружбы

Глава МИД Венгрии Сийярто награждён российским орденом Дружбы

Ранее Лайф сообщал, что Сийярто обвинил Западную Европу в "огромном лицемерии". Политик отметил, что западноевропейские страны всегда критикуют Россию, но при этом ведут дела с РФ, так же ситуация обстоит и с Китаем.

А ещё он заявлял, что Запад на самом деле не хочет конфликта между Россией и НАТО. По словам министра, все в Европе сделают всё возможное, чтобы не допустить открытого противостояния.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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