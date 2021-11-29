В Кузбассе после взрыва на шахте ввели режим чрезвычайной ситуации

Власти Кемеровской области после гибели горняков в результате взрыва на шахте "Листвяжная" приняли решение ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации. Такое распоряжение губернатора Сергея Цивилёва размещено на сайте местного правительства.

"В связи с гибелью людей на ООО "Шахта "Листвяжная" ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "чрезвычайная ситуация", — говорится в тексте документа.