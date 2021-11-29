В Кузбассе после взрыва на шахте ввели режим чрезвычайной ситуации
Генпрокуратура выявила более 400 нарушений на предприятиях этой сферы, работающих в регионе.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Власти Кемеровской области после гибели горняков в результате взрыва на шахте "Листвяжная" приняли решение ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации. Такое распоряжение губернатора Сергея Цивилёва размещено на сайте местного правительства.
"В связи с гибелью людей на ООО "Шахта "Листвяжная" ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "чрезвычайная ситуация", — говорится в тексте документа.
Об этом стало известно вслед за сообщением Генпрокуратуры РФ о выявлении почти 450 нарушений на шахтах Кемеровской области. Надзорное ведомство возбудило 180 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело о халатности.
Лайф рассказывал, что задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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