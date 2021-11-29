В ВОЗ назвали высоким риск распространения омикрон-штамма ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает высокой вероятность последующего распространения нового омикрон-штамма коронавируса на глобальном уровне, передаёт РИА "Новости".

Общие риски, которые связаны с появлением нового варианта коронавирусной инфекции, оцениваются как очень высокие, отметили в организации.

Ранее в ВОЗ заявили о риске заражения штаммом "омикрон" для уже переболевших ковидом. И подтвердили, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.