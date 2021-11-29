В ВОЗ назвали высоким риск распространения омикрон-штамма ковида
Как уточняют в организации, речь идёт о вероятности передачи нового варианта коронавирусной инфекции на глобальном уровне.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает высокой вероятность последующего распространения нового омикрон-штамма коронавируса на глобальном уровне, передаёт РИА "Новости".
Общие риски, которые связаны с появлением нового варианта коронавирусной инфекции, оцениваются как очень высокие, отметили в организации.
Ранее в ВОЗ заявили о риске заражения штаммом "омикрон" для уже переболевших ковидом. И подтвердили, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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