Доктор Комаровский раскрыл, какие люди идеально подходят для развития мутаций ковида

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский считает, что люди с ослабленной иммунной системой являются самыми идеальными объектами для мутаций коронавируса. Об этом он заявил во время эфира на канале "Украина 24".

По словам медика, коронавирусная инфекция в основном убивает людей с хорошим иммунитетом, а при слабом может жить в теле на протяжении многих месяцев и мутировать. Он также отметил, что вирус видоизменяется — в частности, в организме людей, у которых недостаточно или совсем мало антител.