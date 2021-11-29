Доктор Комаровский раскрыл, какие люди идеально подходят для развития мутаций ковида
По утверждению медика, коронавирусная инфекция в основном убивает тех, у кого хороший иммунитет, а при слабом может жить в теле на протяжении многих месяцев.
Кадр из видео © YouTube / Доктор Комаровский
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский считает, что люди с ослабленной иммунной системой являются самыми идеальными объектами для мутаций коронавируса. Об этом он заявил во время эфира на канале "Украина 24".
По словам медика, коронавирусная инфекция в основном убивает людей с хорошим иммунитетом, а при слабом может жить в теле на протяжении многих месяцев и мутировать. Он также отметил, что вирус видоизменяется — в частности, в организме людей, у которых недостаточно или совсем мало антител.
"Мы все должны понимать, в чём состоит механизм мутации. Если у человека нет в организме вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться…" — сказал украинский медик.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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